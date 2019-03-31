İzmir'de vatandaşlar oy kullanmaya başladı

Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi 2019 Türkiye Yerel Seçimleri için İzmir'de de vatandaşlar oy kullanmaya başladı. Saat 08.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi akşam saat 17.00'a kadar sürecek.

İzmir genelinde oyunu kullanacak yaklaşık 3 milyon 250 bin 780 seçmen, daha önceden seçmen bilgi formları ile kendilerine bildirilen seçim merkezlerinde oylarını kullanmaya başladı. Sabahın erken saatlerinde seçim merkezlerine gelen vatandaşlar, büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, mahalle muhtarlığı için ayrı ayrı hazırlanan oy pusulalarına "Tercih veya evet" mührünü bastıktan sonra, zarf içerisinde ilgili sandıklara attı. Seçimlerin ülke için hayırlı olması, seçmenlerin ortak temennisi oldu.

En fazla seçmen Buca'da

4 milyon 279 bin 677 nüfusa sahip İzmir'de en kalabalık ilçelerden biri olan Buca'da 364 bin 19, Karabağlar'da 360 bin 903, Konak'ta 275 bin 953, Karşıyaka'da ise 275 bin 617 seçmen sandık başına gidecek.

Toplam 247 aday yarışacak

İzmir'de büyükşehir belediye başkanlığı için 12 aday sandıktan çıkacak birinci aday olmak için yarışırken, 30 ilçede ise 235 belediye başkan adayı sandıktan birinci çıkmak için seçmenden oy bekleyecek.

Öte yandan, Kültürpark'taki seçim kurullarında bugün yaklaşık 100 kamu çalışanının görevlendirilirken,

İzmir'de seçim güvenliğini sağlamak üzere 10 bini aşkın emniyet mensubu görev başında olacak.

Sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi akşam saat 17.00'a kadar sürecek.