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İzmir'de vatandaşlar traktör römorkuna havuz yapıp serinledi

Ölçülen 44.

5 derecelik sıcaklıkla Türkiye'nin en sıcak noktası olan İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan vatandaşlar, traktör römorkuna yaptıkları havuzda serinledi.


Meteoroloji raporlarına göre son 3 gündür Türkiye'nin en sıcak noktası olan İzmir'in Tire ilçesi, dün ölçülen 44.5 derecelik sıcaklıkla rekor kırdı. Mayıs ayında gerçekleşen rekor sıcaktan bunalan vatandaşlar ise kendi çözümlerini buldu.


Tire'de bir çiftlikte çalışan Harun Yılmaz, traktör römorkuna plastik malzeme sererek römorku havuza dönüştürdü. Römorkun içine serinlemek için giren Yılmaz, Türkiye'nin en sıcak ilçesi olan Tire'de serinlemek için kendi çözümünü bulduğunu söyledi.

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