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İzmir'de vatandaşların ihtiyaçları karşılandı

İzmir Kemalpaşa’da ilaçları biten hastaların yardımına Vefa Sosyal Destek ekipleri yetişti.

İzmir Kemalpaşa'da ilaçları biten hastaların yardımına Vefa Sosyal Destek ekipleri yetişti.


İzmir'in Kemapaşa ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, ilaçları biten 65 üstü hasta ve vatandaşların ilaçlarını alıp evlerine teslim etti.



İlçede 112, 155 ve 156 numaralı hatları arayarak yardım talebinde bulunanların vatandaşların ihtiyaçları, görevlilerce temin edilerek evlerine getirilirken, ekipler tarafından evlere ekmek de dağıtıldı. Öte yandan polis ekipleri dışarı çıkmak isteyen vatandaşların evde kalmalarını istedi.

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