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İzmir'de villanın çatısı yandı

İzmir’in Dikili ilçesinde, bir villanın çatısında güneş enerjisi sisteminin montajı sırasında çıkan yangın kısa süreli paniğe sebep oldu.

İzmir'in Dikili ilçesinde, bir villanın çatısında güneş enerjisi sisteminin montajı sırasında çıkan yangın kısa süreli paniğe sebep oldu.


Yangın, Kabakum Mahallesi 205 sokakta bulunan bir villada çıktı. Edinilen bilgiye göre, villanın çatısındaki güneş enerjisi sisteminin montajı sırasında kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlar kiremitlerin altındaki straforu tutuşturdu. Çatıda bulunan işçiler yangını söndürmeye çalıştı. İşçiler başarılı olamayınca kısa sürede büyüyen yangın çatıyı tamamen sararken, binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını büyümeden söndürdü. Yangında villada hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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