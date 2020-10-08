İzmir'de virajı alamayan motosiklet bariyere çarptı: 1 ölü

İzmir'in Bornova ilçesinde motosiklet bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 21.00 sıralarında Mansuroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sezgin A. (20) idaresindeki plakasız motosiklet, 269/16. Sokak yönünden Ankara Caddesi yan yol istikametine seyir halindeyken sürücünün virajı alamaması nedeniyle demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Sezgin A. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Murat Muharrem Dursun yola savruldu. Kazayı gören diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın olduğu yere gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Murat Muharrem Dursun'un başını demir bariyerlere vurduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada hafif yaralanan ve ayakta tedavi olan motosiklet sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Murat Muharrem Dursun'un cansız bedeni, savcı tarafından gerçekleştirilen incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.