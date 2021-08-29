İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de virajı alamayan otomobil kanala yuvarlandı: 3 yaralı

İzmir’de Çandarlı’dan Dikili istikametine giden otomobil, virajı alamayarak kanala yuvarlandı.

İzmir'de Çandarlı'dan Dikili istikametine giden otomobil, virajı alamayarak kanala yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, Dikili ilçesinde saat 14.45'te meydana geldi. T.Ç. yönetimindeki 16 AAH 644 plakalı BMV marka otomobil, virajı alamayarak kanala yuvarlandı. Kazada sürücü T.Ç., araçta yolcu konumunda bulunan Ç.İ. ve Y.L. yaralandı. Yaralılar Bergama Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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