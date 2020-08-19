İzmir'de voleybol heyecanı

TSYD İzmir Voleybol Turnuvası 24 Ağustos'ta başlayacak.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi, geleneksel hale dönüşme yolunda ilerleyen voleybol turnuvasını bu yıl 6. kez düzenleyecek. Simya Metal 6. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası, 24-26 Ağustos'ta Atatürk Voleybol Salonu'nda yapılacak. Turnuvaya Efeler Liginde İzmir'i temsil eden Arkas Spor ve Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma'nın yanı sıra Afyon Belediye Yüntaş ile İnegöl Belediyespor katılacak.

TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, turnuvanın tanıtımı amacıyla yapılan toplantıda, salgın sürecinden spor dünyasının da olumsuz etkilendiğine dikkat çekti. Okumuş, “Yönetim kurulu olarak şartlar ne olursa olsun geleneksel turnuvamızı sürdürme kararı aldık. Zorlu şartlara rağmen organizasyonumuzun devamlılığı konusunda bize destek veren Türkiye Voleybol Federasyonuna, kulüplerimize ve sponsorumuza teşekkür ediyoruz” dedi.

Sponsor firma genel müdürü Çağatay Eren ise sektörlerinde öncü bir kuruluş olarak kentteki spor etkinliklerine ve özellikle futbol dışı organizasyonlara katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Hakan Gürsu da turnuvanın voleyboldaki önemli organizasyonlardan biri haline dönüştüğüne dikkat çekerek, TSYD İzmir Şubesi ile işbirliği yapmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Turnuvanın tanıtım toplantısına Arkas Spor Menajeri Mustafa Turan, TFL Altekma Yönetim Kurulu Üyesi Burak Köse, Atatürk Voleybol Salonu Sorumlusu Nektel Koyuncu, TSYD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Suavi Yardımoğlu ve Nuri İmre, İzmir şube yöneticileri Gökhan Özyurtlu, Mutlu Yılmaz, Ali Gözeten, sponsor firma yöneticileri ve gazeteciler katıldı.

Turnuva programı:

-24 Ağustos Pazartesi

14.00 Arkas Spor-Afyon Belediye Yüntaş

17.00 TFL Altekma-İnegöl Belediye

-25 Ağustos Salı

14.00 İnegöl Belediye-Arkas Spor

17.00 Afyon Belediye Yüntaş-TFL Altekma

-26 Ağustos Çarşamba

13.00 İnegöl Belediye-Afyon Belediye Yüntaş

16.00 Arkas Spor-TFL Altekma