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İzmir'de vücudunda cam kesileri olan kadın ölü bulundu

İzmir’in Bornova ilçesinde vücudunda cam kesileri olan bir kadın evde ölü bulundu.

İzmir'in Bornova ilçesinde vücudunda cam kesileri olan bir kadın evde ölü bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, olay gece saatlerinde Barbaros Mahallesi 5218. Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre Serkan D. isimli şahısla sosyal medya üzerinden tanışan Ceyda Yüksel, şahsın evine geldi. Birlikte alkol aldıkları ileri sürülen ikili, bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Daha sonra evden cam kırılma sesi duyan komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ceyda Yüksel'in vücudundaki cam kesilerinden dolayı hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının kolunun da kopma noktasına geldiği öğrenildi.


Serkan D. isimli şahıs İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ceyda Yüksel'in cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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