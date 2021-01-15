İzmir'de yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorlayan 6 zanlı tutuklandı

İzmir'de yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorlayarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 6 zanlı tutuklandı.

İzmir Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, dört ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda Rus, Ukrayna, Özbekistan ve Kırgızistan uyruklu kadınları kandırarak fuhuşa zorladıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyona düzenledi. Düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu kadınları darp, cebir veya baskı altına alarak haksız kazanç elde eden E.D. (35), H.C.C. (24), H.C.Ç. (22), M.K. (30), Y.E.G. (32), M.E. (27) isimli zanlıları yakalandı. Yakalanan 6 zanlı, soruşturmanın ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.