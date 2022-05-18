İzmir'de yağ fabrikasında korkunç ölüm

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan bir yağ fabrikasında, tonlarca ağırlığındaki metal parça bir konteynerin içerisine düştü. Paramparça olan konteynerin içerisindeki işçi hayatını kaybetti.

Olay bu sabah Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Tuzcuoğlu Yağ Fabrikası'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre fabrikada çalışan Celal Güler (50), konteyner içerisinde bulunduğu sırada, ilk belirlemelere göre gaz sıkışması nedeniyle silonun metal kapağı yerinden çıktı ve tonlarca ağırlığındaki metal parça, silonun yanındaki konteynerin üzerine düştü. Çıkan büyük gürültü, çevredeki fabrikalarda bile hissedildi. Durumun bildirilmesi üzerine fabrikaya, jandarma, sağlık, AKS ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Feci şekilde hayatını kaybetti

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu, parçalanan konteyner içerisinde bulunan Celal Güler'in cansız bedeni konteyner içerisinden çıkartıldı. Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeninin, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.