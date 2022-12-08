İzmir'de yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı

İzmir'in Tire ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan uyuşturucu taciri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının evinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Tire ilçesinde K.Ö. adlı bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Önceden belirlenen adrese operasyon gerçekleştiren polis ekiplerinin yaptığı aramada, bir miktar esrar maddesi ele geçirilirken, K.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.