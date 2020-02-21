İzmir'de yan yatan bina tahliye ediliyor

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir bina, ekipler tarafından yan yattığı tespit edilerek tahliye edildi. Son günlerde meydana gelen depremlerle daha riskli hale gelen ve can güvenliği açısından sakınca taşıyan bina mühürlenirken kış günü evlerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlar eşyalarını taşımaya başladı.

Edinilen bilgiye göre Bayraklı Fuat Edip Baksı Mahallesi, Altınyol Caddesi üzerindeki 151 numaralı adreste bulunan ruhsatlı bina riskli olduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin yerinde yaptığı incelemede, binanın can ve mal güvenliği açısından tehlike altında bulunduğu tespit edildi. Konuyla ilgili rapor Bayraklı Belediyesine gönderilerek binanın tahliye edilmesi istendi. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün talebinin ardından harekete geçen Bayraklı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri de 22 daireli apartmanın sakinlerine geçtiğimiz günlerde tebligat gönderdi. Ekipler, 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine göre tehlikeli yapıda tahliye işlemlerine başladı. Yapı Kontrol Müdürlüğü teknik ekibi ve zabıta görevlileri eşliğinde gerçekleşen işlemde 18 daire boşaltılarak mühürlendi. Kalan 4 dairede yaşayan ailelerin ise kiralık ev arayışında olduğu öğrenildi. Bu dairelerde oturan vatandaşların da bugün eşyalarını taşımaya başladıkları görülürken, evlerini boşaltan vatandaşlar kış günü mağdur olduklarını dile getirdi.

"Bu kış şartlarında başka yerlere taşınmak zorunda kaldık"

Evlerini tahliye etmek zorunda kalan apartman sakinlerinden Enver Ünlü, yaptığı açıklamada mağdur olduklarını, kış günü ev aramak zorunda kaldıklarını dile getirdi. Ünlü, "Binayı boşaltma kararı alındı. Burası 48 senelik bir bina. Binada yatıklık, eğiklik var. Tepeden aşağıya kadar 86 santimlik bir eğiklik söz konusu. Bu yüzden boşaltma kararı alındı ve biz de boşaltıyoruz şu anda. Haliyle binada oturanlar da mağdur oldu. Bu kış şartlarında başka yerlere taşınmak zorunda kaldık. Kiralık ev arıyoruz şu anda. Bu havada, kiralık bir yer arıyoruz. Belli masraflar biniyor üzerimize. Bu şekilde evleri boşaltmaya başladık. Ben de burada oturuyorum ve ne yapıcağımızı bilmiyorum. Belediye bize bir yazı gönderdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından da bir yardım gelmedi bize. Bir kira ya da taşınma yardımı gelmedi. Sadece bizim bina da değil buradaki bütün binalar çürük" diye konuştu.