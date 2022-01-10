İzmir'de yanan ormanlar yeniden yeşeriyor

İzmir'de Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü görev alanı içinde yer alan Menderes Çile ve Urla Balıklıova'da çıkan yangınlarda kül olan toplam 580 hektarlık alanda, ağaçlandırma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü görev alanı içinde Çile ve Balıklıova mevkilerinde çıkan orman yangınları sonrası ağaçlandırma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Gaziemir Orman İşletme Müdürü Mehmet Çaprazlı; 2 Ağustos 2020 tarihinde Menderes'in Çile mahallesi yakınlarında çıkan yangında yanan 233 hektarlık orman alanında arazi hazırlığının tamamlandığını, Ocak ayı sonuna kadar kızılçam, servi ve akasya türlerinde 120 bin fidanın toprakla buluşturulup sahadan çıkılacağını söyledi .

"Otel ve yazlık yapılacak gibi söylemler, safsata ve art niyetlidir"

Ayrıca 26 Ağustos 2021 tarihinde Urla'nın Balıklıova mevkiinde çıkan yangında yanan 347 hektar orman alanının da arazi hazırlığı çalışmalarının yüzde 80'lik kısmının tamamlandığını, Mart ayı sonuna kadar bölgenin tamamen ağaçlandırılacağını söyledi. Balıklıova'da yanan orman alanının deniz kenarında bir bölge olmasından dolayı zaman zaman sosyal medyada buralara otel ve yazlık yapılacak gibi söylemlere rastladıklarını bunun tamamen safsata ve art niyetli söylemler olduğunu söyleyen Gaziemir Orman İşletme Müdürü Mehmet Çaprazlı; yanan orman alanlarının anayasal güvence altında olduğunu, her karışının yeniden ağaçlandırılacağını, Urla, Gümüldür ve Seferihisar'da yıllar önce yanan orman alanları Orman Genel Müdürlüğümüzce nasıl yeniden yeşil örtüsüne kavuşturulduysa bu bölgeyi de yeniden küllerinden yeşerteceklerini sözlerine ekledi.