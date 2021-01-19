İzmir'de yangın paniği: 1'i bebek 4 kişi dumandan etkilendi

İzmir'in Bornova ilçesinde bir evde çıkan yangında 1'i bebek 4 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre yangın Merkez Mahallesi 4538 sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre elektrik kontağından çıkan yangını fark eden çevre sakinleri, dairenin kapısını kırarak içeride bulunan 1'i bebek 4 kişiyi binadan çıkardı. Çevre sakinleri tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında evde maddi hasar meydana geldi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Dumandan etkilenen aile bireyleri tedbir amaçlı Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.