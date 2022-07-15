İzmir'de yangın uyarısı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabından açıklama yaparak vatandaşlara uyarıda bulundu. Vali Köşger, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugünden başlayarak önümüzdeki 3 gün boyunca İzmir ve çevresinde meteorolojik açıdan orman yangını tehlikesi öngörülmektedir. Lütfen, yangına mahal verecek her türlü eylemden kaçınalım, ciğerlerimiz yanmasın" dedi.

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince de bölge müdürlük sorumluluk sahasındaki müdürlerine ve ekiplerine yangın riski uyarısında bulundu. Orman işletme müdürlerine bugünden itibaren hafta sonu dahil 3 gün boyunca saatte 60 kilometre şiddetli rüzgâr ve yüksek sıcaklık nedeniyle yangın riskinin yüksek olduğu belirtildi. Teknik eleman, ekip ve kulelerin teyakkuz durumunda bulunması, devriye gezilmesi ve ateş yaktırılmaması dahil yangınla ilgili tüm tedbirlerin alınmasına ilişkin uyarıda bulunuldu.