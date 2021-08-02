İzmir'de yangınlara karşı yeni önlem: Teleferik tesisleri kapatıldı

İzmir Valiliğinin getirdiği orman alanlarına giriş yasağının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi de, Balçova'daki Teleferik Tesislerini ziyaretçi girişlerine kapattı. Tesise, 10 Ağustos Salı gününe kadar ziyaretçi kabul edilmeyeceği ifade edildi.

Öte yandan, 1 Ekim tarihine kadar geçerli olacak ormanlık alanlara izinsiz giriş yasağı uygulamasına destek olmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı da gönüllü çalışma başlattı. Ekipler, elektrikli otomobiller ve havadan drone desteğiyle İzmir şehir merkezini çevreleyen ormanlarda çalışma yürütüyor. Yaz sonuna kadar özellikle hafta sonları ormanlara çıkan yollarda oluşturulan kontrol noktalarıyla, orman yollarında ise devriye ekipleriyle yangına neden olabilecek durumların önüne geçilmesi hedefleniyor.