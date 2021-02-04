İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de yasa dışı trol avcılığına geçit yok

İzmir’de, trol ağlarının ve donanımlarının bulundurulması yasak olan Güzelbahçe bölgesindeki limanlara düzenlenen operasyonda, 24 adet trol ağı ve kapısına el konuldu.

İzmir'de, trol ağlarının ve donanımlarının bulundurulması yasak olan Güzelbahçe bölgesindeki limanlara düzenlenen operasyonda, 24 adet trol ağı ve kapısına el konuldu.


Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, yasa dışı su ürünleri avcılığıyla mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, trol ağlarının ve donanımlarının bulundurulması yasak olan Güzelbahçe bölgesindeki limanlara operasyon düzenledi.


Operasyona, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İzmir Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Müşterek baskında, 24 adet trol ağı ve kapısına el konuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.