İzmir'de yasa dışı trol avcılığına geçit yok

İzmir'de, trol ağlarının ve donanımlarının bulundurulması yasak olan Güzelbahçe bölgesindeki limanlara düzenlenen operasyonda, 24 adet trol ağı ve kapısına el konuldu.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, yasa dışı su ürünleri avcılığıyla mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, trol ağlarının ve donanımlarının bulundurulması yasak olan Güzelbahçe bölgesindeki limanlara operasyon düzenledi.

Operasyona, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İzmir Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Müşterek baskında, 24 adet trol ağı ve kapısına el konuldu.