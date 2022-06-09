İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 120 göçmen yakalandı

İzmir’in Çeşme, Kemalpaşa, Dikili, Torbalı ve Foça ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 120 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Çeşme, Kemalpaşa, Dikili, Torbalı ve Foça ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 120 düzensiz göçmen yakalandı.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışması sonucu, Çeşme'nin Çiftlikköy mevkii açıklarında Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.


Jandarma ekipleri ayrıca, Kemalpaşa Sütçüler Mahallesi'nde 6 Suriye, Dikili Kabakum Mahallesi'nde 14 Yemen, 7 Eritre, Torbalı Arslanlar Mahallesi'nde de 10 Suriye uyruklu toplam 37 düzensiz göçmeni yakaladı.


Foça'da yine jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışmasında, Aslanburnu açıklarında Suriye uyruklu 23 düzensiz göçmen kurtarıldı. Dikili Bademli Mahallesi'nde ise Afganistan uyruklu 53 düzensiz göçmen yakalandı.


Kurtarılan ve yakalanan toplam 120 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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