İzmir'de yaşadığı evi kundaklayan şüpheli tutuklandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde madde bağımlısı olduğu öne sürülen ve yaşadığı evi kundakladığı suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün ilçeye bağlı Çaybaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen İ.G. (20), iddiaya göre kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle yaşadığı evi ateşe verdi. Yangını fark eden çevre sakinlerinin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, evin büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Evi ateşe veren İ.G. ise kendisini evin hemen yanı başında bulunan ardiyeye kilitledi. Polis ekiplerine teslim olmak istemeyen İ.G., yaklaşık 1 saat burada bekleyerek polis ekiplerine direndi. Daha sonra ekiplerin ikna etmesi sonucunda teslim olan İ.G., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.