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İzmir'de yasak dinlemeyen magandalar 5 yaşındaki Neriman'ı silahla yaraladı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde korona virüs önlemleri çerçevesinde ilan edilen yasağı dinlemeyerek konvoy yapan ve havaya ateş açan şahıslar, 5 yaşındaki çocuğu yaraladı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde korona virüs önlemleri çerçevesinde ilan edilen yasağı dinlemeyerek konvoy yapan ve havaya ateş açan şahıslar, 5 yaşındaki çocuğu yaraladı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 15.00 sıralarında Çayırlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sünnet düğünü sonrası yasağa rağmen çok sayıda araçtan oluşan konvoy yapıldı. Konvoyda bulunan bazı araçlardan da havaya ateş açıldı. Bu sırada evinin balkonunda oturan Neriman Bulut'un (5) yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet etti. Yaralanan minik kız ambulansla kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Neriman Bulut, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.


Olayla ilgili jandarma ekipleri, konvoyda bulunan 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 5 av tüfeği, 1 gaz tabancası ve kartuşlara da el konuldu.



Düğün sahibine ceza


İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymadığı değerlendirilen düğün sahibi Mehmet G. hakkında da işlem yapan ekiplerin yasağa rağmen konvoy yapılması, sosyal mesafeye uymamak ve izinsiz düğün yapmaktan şahsa toplam 28 bin 620 TL idari para cezası kestiği öğrenildi.

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