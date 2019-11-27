İzmir'de yaşayan Diyarbakırlılar kültür gecesinde buluştu

Diyarbakır Kültür ve Dayanışma Derneği, İzmir Arena'da gerçekleştirdiği geceyle genç kuşağı bir araya getirdi.

Diyarbakır'dan İzmir'e yerleşmiş vatandaşları kaynaştırmak, üniversite öğrencilerine burs sağlamak ve yeni nesil Diyarbakırlıları kendi kültürüne yakın tutmak amacıyla bir gece düzenlendi. Geceye, Diyarbakır Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Serhat Saran'ın ev sahipliği yaptı.

Programda; Eyvan Müzik Grubu, Diyarbakırlı Şair Kadri Göral, Diyarbakırlı Sanatçı Nihat Akçer ile Kadir İpek sahne aldı. Bornova Sanat Kulübü Diyarbakır ekibi de gece boyunca performans sergiledi.

Başkan Serhat Saran, İzmir'de yaşayan Diyarbakırlı hemşehrilerinin cenaze, düğün töreni ve iş yeri açılışları gibi özel günlerde yönetim kurulu üyeleri olarak daima yanlarında olduklarını belirtti.

İzmir'de 100 bine yakın Diyarbakırlı vatandaşın yaşadığını, öğrencilere burs imkanı sağlamak için mücadele verdiklerini ifade eden Saran, "Diyarbakır'a gönül vermiş üyelerimiz ve Diyarbakır'ı seven konuklarımızın katıldığı geceyi, yaklaşık 350 kişiyle sınırlı tuttuk. Gecemizde Diyarbakır yemekleri servis edildi. Sözlü, sazlı şarkılarla yöresel müzikler ve halk oyunları gösterileriyle Diyarbakır kültürünü yaşattık. Birliği, beraberliği, dayanışmayı artırmak için belli aralıklarla bu tür organizasyonlar düzenliyoruz. Bu gece, yeni yılı karşılama amacını da taşıyor" dedi.

Gençlerin birbiriyle tanışarak yeni üyelerle kaynaşması amacıyla bu tür geceleri organize ettiklerini belirten Saran, "Artık yeni kuşak hemşehrilerimizin de derneğimize destek olmalarını, katılmalarını, kaynaşmaya ortak olmalarını istiyoruz. Birinci nesil derneğimize çok büyük katkı sağladı; ancak yeni nesil, kendi kültüründen uzaklaştı. İkinci nesli derneğimizde aktif olmaya çağırıyoruz. Kültürümüzü unutmayalım, yaşatalım. Böyle gecelerle yörenin sanatçılarını İzmir'e davet ediyoruz" diye konuştu.

Davette, derneğin onursal başkanı ve uzun yıllar yönetim kurulu başkanlığını yapmış olan Serhat Saran'ın babası Mehmet Saran da, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaparak davetlilere teşekkür etti.