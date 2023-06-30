İzmir'de yaşlı adam denizde ölü bulundu

İzmir'in Foça ilçesinde denizde yaşlı bir adam ölü bulundu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yenifoça Burunucu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren vatandaşlar, su üzerinde bir kişinin hareketsiz halde yüzüstü yattığını gördü. Bunun üzerine vatandaşlar yaşlı adamı karaya çıkartırken durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Çiğli ilçesinde ikamet eden Metin Ergin (70) olduğu öğrenildi. Ergin'in cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, jandarma ekipleri tarafından olay yeri güvenlik bandıyla çevrildi.

O anları anlattı

Olay anında bölgede bulunan emekli öğretmen Fatih Zincir, "Burada yüzerken vatandaşlar çığlık atarak bir kişinin boğulduğunu söylediler. Baktığımızda suyun üzerinde yüzüstü yatarken bir kişiyi gördük. Orada gençler yardım etti kaldırdılar. Sonra ilkyardım yapmaya başladılar ve sağlık ekiplerine durumu bildirdiler. Ekipler 15 dakika sonra geldi ama ne yazık ki kurtaramadılar" dedi.

İlk değerlendirmelere göre Metin Ergin'in denizde boğularak öldüğü değerlendirilirken, adamın ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.