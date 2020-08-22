İzmir'de yavru köpeği ezerek öldüren sürücü serbest kaldı

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda, minibüsüyle yavru köpeği ezerek öldüren sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Evka 3 Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelmişti. İddialara göre, benzinliğe gelen 45 J 1510 plakalı bir minibüs, alanda yürüyen yavru köpeği ezerek üstünden geçti. Yavru köpeği öldüren minibüsün şoförü akaryakıt istasyonu çalışanların tüm çabalarına rağmen olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Bir görgü tanığı ise minibüs şoförünün olaya ilişkin 'Onun geçmesini mi bekleyecektim' dediğini iddia etmişti. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücü Özkan Ç.'yi daha sonra gözaltına aldı. Savcılığın talimatıyla gözaltına alınan sürücü, ardından adliyeye sevk edildi. Özkan Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.