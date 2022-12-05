İzmir'de yeğenini öldüren amca tutuklandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde tartıştığı yeğenini öldüren amca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam saat 19.30 sularında Torbalı ilçesi Dağkızılca Mahallesi'nde yaşandı. Aynı sokakta ikamet eden Ali Rıza Güven (40) ile amcası A.G. (60), iddialara göre akşam saatlerinde arsa nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle A.G., evinden getirdiği av tüfeği ile yeğeni Ali Rıza Güven'i vurdu. Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 acil sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Kanlar içerisinde kalan Güven, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Amca A.G. ise, olay sonrası jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen amca A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Amca ve yeğeninin daha önce de sık sık tartıştıkları iddia edildi.