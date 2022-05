İzmir'de ‘Yeni Müzik Günleri'

İlki 2019 yılında Yaşar Üniversitesi ve Goethe Enstitüsü-İzmir iş birliği, Ernst Reuter Girişimi ve İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) desteği ile gerçekleştirilen İzmir Yeni Müzik Günleri'nin üçüncüsü, 24 ve 25 Mayıs tarihlerinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salon'da gerçekleşiyor.

Yaşar Üniversitesi ve Goethe Enstitüsü-İzmir iş birliği Ernst Reuter Girişimi ile İKSEV desteğiyle gerçekleştirilen İzmir Yeni Müzik Günleri'nin üçüncüsü, dört konser ve üç seminere ev sahipliği yapacak. Etkinlik 24 Mayıs günü saat 18.30'da Timuçin Şahin ve Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencilerinden oluşan RCE: “Re-Calibrated Conduction Ensemble of Timuçin Şahin” konseri ile açılıyor. Saat 20.00'de Almanya'dan Ensemble Hand Werk'in konseri ile devam edecek festivalde genç Türk besteci Mert Moralı'nın festival için yazdığı Ballad for the Risk Class II isimli eserinin dünya prömiyeri, topluluk tarafından yapılacak.

Dünya prömiyeri

Festivalin ikinci gününde ise saat 18.30'da keman sanatçısı Winnie Huang ve trombon sanatçısı Kevin Toksöz Fairbairn, günümüz müziğinin yeni eserlerini seslendirecek ve Yaşar Üniversitesi mezunu besteci Dilay Doğanay'ın kendileri için yazdığı Solipsist Relations isimli eserinin dünya prömiyerini gerçekleştirecek. Festival; Kürşad Terci, Pınar Dinçer, Başar Can Kıvrak, Öncü Uçar, ve Anıl Gelenler'den oluşan Yaşar Üniversitesi Yeni Müzik Topluluğu'nun konseri ile sona erecek. Konserin son eseri, bu yıl 100. yaşını kutladığımız Türkiye'de günümüz müziğinin öncüsü olan İlhan Usmanbaş'ın 1961 yılında yazdığı Viyola ve Piyano için başlıklı eseri olacak. Genç bestecilerin faydalanacağı seminer ve atölye çalışmaları ise besteci Niklas Seidl'ın kompozisyon atölyesi ile başlayacak. Ensemble Hand Werk'in gerçekleştireceği atölye çalışmasına ise çeşitli üniversitelerden genç besteciler katılıyor. Festival Winnie Huang ve Kevin Toksöz Fairbairn'ın Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümünde gerçekleştireceği atölye çalışması ile son bulacak.

"Yeni müziğe adanmış festival"

İzmir Yeni Müzik Günleri Koordinatörü ve Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Füsun Köksal İncirlioğlu, “4 milyon nüfuslu bir metropol olan İzmir, her yıl daha çok sayıda sanat etkinliğine ev sahipliği yapıyor. İlki 2019 yılında gerçekleşen İzmir Yeni Müzik Günleri, 20. yüzyıl ortasının modernizmini takiben şekillenen yenilikçi ve deneyselci günümüz bestecilerinin müziklerini İzmir dinleyicisiyle buluşturmayı amaçlıyor. Üst seviyede teknik ve çalışma gerektiren bu repertuvarı en iyi şekilde icra eden müzisyen ve toplulukları programına dahil ederek günümüz müziği ve İzmir dinleyicisi arasında kültürel bir köprü oluşturan İzmir Yeni Müzik Günleri, başladığı 2019 yılından itibaren düzenli olarak gerçekleşen ve yeni müziğe adanmış tek festival olma özelliğini taşıyor” dedi.