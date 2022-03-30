İzmir'de yeniden başlayacak kruvaziyer seferleri için hazırlıklar tamam

İzmir'e yıllar sonra ilk kruvaziyer seferinin 14 Nisan'da yapılacağı belirtilirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeniden kruvaziyer turizmine hazırlanan Alsancak Limanında yürüttüğü hazırlıkları sürdürüyor. Kent ekonomisine ciddi katkı sağlaması hedeflenen seferler öncesi limandaki çalışmaları inceleyen Başkan Soyer, belediye bünyesinde Turizm Zabıta Amirliği kurulduğunu açıkladı.

İzmir, yıllar sonra yeniden başlayacak kruvaziyer seferlerine hazırlanıyor. Alsancak Limanına ilk turist kafilesinin 14 Nisan 2022 tarihinde geleceği bildirilirken, sene sonuna kadar 34 kruvaziyer seferiyle binlerce turistin İzmir'e uğraması bekleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, kent ekonomisine soluk aldırması beklenen kruvaziyer seferleri öncesi hazırları incelemek üzere Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İzmir Liman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Valiliği ve İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün koordinasyonundaki çalışmalar hakkında bilgi alan Soyer, 14 Nisan'a kadar tüm eksiklerin tamamlanarak İzmir'in liman ve çevresinin turist kafilelerini ağırlamaya hazır hale getirileceğini söyledi

Yeni zabıta amirliği kuruldu

İzmir Büyükşehir Belediyesinin yeni sezon öncesinde teknik ve idari yönden önemli adımlar attığını ifade eden Soyer, bu çerçevede İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde Turizm Zabıta Amirliği kurulduğunu açıkladı. Yeni amirlik, Çevre ve İmar Zabıtası Şube Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösterecek. Görevli zabıta personeli liman çevresinde trafik düzenini sağlayacak. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesince yapılacak turizm organizasyonlarında aktif görev üstlenecek ekipler, 6'şar kişiden oluşacak. Turizm ofislerinde de yer alacak ekipler, İzmir'e gelen ziyaretçilerin turistik bölgelerde rahat bir şekilde seyahat etmesi için de mesai harcayacak. Sivil ekiplerle birlikte denetim, kontrol çalışmaları da sürdürecek zabıta personeli ilgili dairelere de bilgi akışını sağlayacak. Kentteki kültürel etkinliklerde, ören yerlerindeki programlarda destek hizmeti, danışmanlık ve rehberlik hizmeti de sunulacak. Ekiplerde Visit İzmir uygulamasının yer aldığı tablet de bulunacak. Elektrikli araçlarla çevreci bir hizmet yürütecek zabıta ekipleri, yerli ve yabancı turistlerin şikayet ve müracaatlarını ilgili birimlere ulaştırmada köprü görevi üstlenecek ve gerekli koordinasyonu sağlayacak.

Neler yapıldı?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, deniz tarafındaki tercihli bordürler yenilendi. Alan içerisinde asfalt serim ve yama çalışmaları ise 25 Mart 2022 tarihinde başladı. Serim çalışmalarının tamamlanması sonrası yol çizgi çalışmalarına başlanacak. Liman içerisindeki yeşil alanların kenar bordür çalışmaları yapılacak. Deniz kenarında bulunan bina duvarlarında sıva ve boya çalışmaları sürdürülüyor. Liman içinde turistlerin yürüyüş güzergahı için yol kenarlarına tercihli bordür ile bir hat oluşturuldu, asfalt serim çalışmaları ise yaklaşık 7 bin metrekarelik alanda sürdürülüyor. Liman içindeki iki hangarın dış cephe sıvaları yenilenerek, boyanıyor. Çevre düzenleme çalışmalarının ise son aşamaya geldiği belirtildi.