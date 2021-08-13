İzmir'de yerel medya temsilcilerine “çok kanallı yayıncılık” anlatıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Medya Derneği'nin birlikte yürüttüğü Yerel Medya Buluşmaları Projesi kapsamında, İzmir'deki yerel medya temsilcilerine, “çok kanallı yayıncılık” sistemi anlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Medya Derneği'nin birlikte yürüttüğü Yerel Medya Buluşmaları Projesi kapsamında, İzmir'deki yerel medya temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğünde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Mehmet Akseki, programın açılışında, bu kapsamda yapılan etkinliklerle yerel medyanın sesine kulak verildiğini belirtti. Akseki'nin açılış konuşmasının ardından başlayan oturumun moderatörlüğünü Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Özkır gerçekleştirdi.

Oturumda konuşan Medya Derneği Başkanı ve Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, medyanın dünden bugüne serüvenini anlattı. Yerel medyanın kendi ayakları üzerinde olma kavgası verdiğini belirten Kızıltaş, gazete tirajlarında yaşanan düşüşlerden bahsetti.

Türkiye'de 1980'li yıllarda günlük gazete tirajının yaklaşık 5 milyon olduğunu dile getiren Kızıltaş, salgın döneminde bu sayısının 300 binlere kadar gerilediğine dikkati çekti.

Türkiye'de, Basın İlan Kurumuna kayıtlı 997 gazete olduğunu aktaran Kızıltaş, “Bunlarda toplam 6 bin 970 kişi çalışıyor. Bunlar kayıtlı rakamlar. Bu çalışanlardan bin 108'i iletişim fakültesi, bin 228'i ise diğer fakültelerden mezun. Meslek yüksek okulu bitirip medya sektörüne karışanların sayısı 750. Halen bu meslekte kayıtlı isimler arasında bulunanlardan 3 bin 600'ü de ilk, orta ve lise mezunu” diye konuştu.

Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Osman Bahattin Dirlik ise son yıllarda değişen teknolojinin basın yayın sektöründeki etkisini değerlendirdi. Çalıştığı kurumun dijitalleşme adına yürüttüğü çalışmaları anlatan Dirlik, “Dünyanın en önemli gazetelerinden bazıları artık basılı olarak çıkmıyor. Elektronik anlamda okuma sayıları son derece artıyor. Dolayısıyla bu anlamda geleneksel medya araçlarının dijitalleşmesi çok kritik ve acil bir durum. İnsanlar yaklaşık 1,5 senedir salgın nedeniyle gazete alışkanlıklarına son verdi. Bütün bu alışkanları geri kazandırmak çok zor. Bu anlamda dijital okurluğu nasıl artırırız onu düşünmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Daily Sabah Gazetesi Editörü Can Kazancıoğlu ise “çok kanallı yayıncılık” konulu sunum yaptı. Dijital medyanın önemine değinen Kazancıoğlu, çok kanallı yayıncılığın avantajlarını aktardı.

Konuşmaların ardından kentteki yerel ve ulusal medya temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunuldu.