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İzmir'de yılbaşı öncesi kaçak şarap operasyonu

İzmir’in Dikili ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 474 litre kaçak şarap ele geçirildi.

İzmir'in Dikili ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 474 litre kaçak şarap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Dikili ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde A.A. isimli bir şahsın kaçak şarap üretip sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, söz konusu adreste yaptıkları operasyonda toplam 474 litre bandrolsüz kaçak içki ele geçirdi.


Düzenlenen operasyonun ardından A.A. isimli şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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