İzmir'de yılbaşında 6 bin polis görev başında

Trafik polisi ekipleri tarafından gerçekleştirilecek uygulamalarda özellikle alkollü araç kullanımı ve emniyet kemeri kontrolleri yapılacak.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların yılbaşı gecesi daha huzurlu geçirmesi için yaklaşık 6 bin personelle görev başında olacak. Havadan helikopter ve dron, denizden de deniz araçlarıyla uygulama yapılacağı bildirilirken, kentte 29 Aralık-1 Ocak arasında planlanan çalışmalarda, hırsızlık, kavga ve taciz gibi olaylara karşı takip ve denetim yoğunlaştırılacak.

Meydanlara özel tedbir

İzmir'de yılbaşı gecesi kalabalık olması beklenen Cumhuriyet ve Gündoğdu Meydanı için de emniyet yetkilileri tarafından özel önlemler alındı. Binlerce kişinin katılmasının beklendiği ve Gülşen konserinin de yapılacağı Gündoğdu Meydanı'nda dron ile görüntü kaydı yapılacağı, Kordon'a çıkan yollarda trafik denetiminin yanı sıra asayiş kontrolünün yapılacağı, otobüs durakları, vapur iskeleleri, metro ve tramvay istasyonların giriş-çıkışlarında kontrol noktaları oluşturulacağı da bildirildi.

Eğlence mekanları denetlenecek

Öte yandan alınan tedbirler çerçevesinde eğlence mekanlarına yine polis ekipleri tarafından sahte içki denetimleri yapılacağı, buralarda da asayişin sağlanması için uygulamalar yapılacağı öğrenilirken, kalabalık olması beklenen turistik ilçe Çeşme'ye de kent merkezinden polis takviyesi yapılacağı öğrenildi.