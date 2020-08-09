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İzmir'de yıldırım düşen evde yangın çıktı

İzmir’in Beydağ ilçesinde bir evin çatısına yıldırım düştü.

İzmir'in Beydağ ilçesinde bir evin çatısına yıldırım düştü. Düşen yıldırımın ardından binada yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Özlem Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı bir apartmanın çatısına düşen yıldırım sebebiyle binada yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.


Yangında herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

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