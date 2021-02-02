İzmir'de yıldırım nedeniyle istinat duvarı çöktü; bina tahliye edildi

İzmir'de dün geceden beri etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, yıldırım düşmesi sebebiyle bir istinat duvarı, binanın üzerine çöktü. Hasar gören binanın yetkililer tarafından boşaltılmasına karar verildi.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Karabağlar ilçesi Basın Sitesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sabahın ilk saatlerinde yıldırım düşmesi ve kuvvetli sağanak yağış sebebiyle sokakta bulunan istinat duvarı, binanın üzerine çöktü. Gürültüyü duyan bina sakinleri uykularından korkuyla uyanırken, durum yetkililere bildirildi. İstinat duvarının çökmesi sebebiyle binanın bir kısmı hasar görürken, yetkililer bina sakinlerinden evlerini boşaltmalarını istedi.

"Başta deprem oluyor zannettim"

İstinat duvarının yıkılmasını başta deprem sandığını söyleyen bina sakinlerinden Enes İnal isimli vatandaş, "Sabah saatleriydi; yıldırım düşmüş sanırım. Ben başta deprem oluyor zannettim. Uyuduk uyandık. 1 saat sonra baktık ki arkası baya çökmüş. Biz hemen AFAD'ı aradık, onlar geldi. Tedbir amacıyla evi boşaltmamız gerektiğini söylediler. Şimdi herkes evini boşaltıyor. Bize 'Bina yıkılmaz' dediler ama, çöken yerde büyük bir duvar parçası var. Herhangi bir deprem veya toprak kaymasında binanın yıkılabileceği söylendi. Biz ablamın evine gidiyoruz. Yaklaşık 15 aile oturuyor bu apartmanda, herkes evlerini boşaltıp bir yerlere gidiyor" açıklamasında bulundu.

Evde dehşeti yaşadı

İstinat duvarının evinin duvarını patlattığını söyleyen bina sakinlerinden Mustafa Demirel, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Evini korkuyla boşaltan Demirel, "Sabah saat 8 civarlarında yıldırım düştü. O esnada bizim klimanın dış ünitesi düştü. İstinat duvarı çökünce bizim evin duvarı patladı. Evin içindeydim ve çok korktum. Korkup aşağı indik hemen ve komşularla toplandık. Yetkililer eve girmememiz gerektiğini söylediler bize. Şimdi ise eşyalarımızı yükleyip başka bir yere geçiyoruz" dedi.