İzmir'de YKS heyecanı: Koşarak sınava yetiştiler

İzmir'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu başlarken, kent genelinde 90 bin üniversite öğrencisi adayı sınav heyecanı yaşıyor. Sınav öncesinde bazı adayların ve velilerin heyecanlı olduğu görülürken, sınav saatine son anda yetişen bazı öğrenciler ise koşarak sınav salonlarına girdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2 milyon 592 bin 579 adayın katılımıyla düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. İzmir'de de korona virüsü tedbirleri kapsamında düzenlenen sınavın ilk oturumunda, 350 okulda 90 bin öğrenci sınava girdi. İzmir'in en köklü liselerinden İzmir Atatürk Lisesi'nde de sınav heyecanı vardı. Saat 10.15'te başlayacak sınav öncesinde okulun bahçesine gelen öğrenciler ve veliler, sınav saatini beklemeye başladı. Sınav öncesinde okulun girişine stant kuran Kızılay, öğrencilere su ikramı yaptı. Sınav öncesinde hem öğrenciler hem de velilerin heyecanlı heyecanlı olduğu görüldü. Bazı veliler çocuklarını dua okuyarak, bazıları da sarılarak sınav salonuna uğurladı. Sınav saati yaklaştıkça öğrenciler, sınav belgelerini ve kimlik kontrolü yapıldıktan sonra sınav salonlarına girmeye başladı.

“Bu senenin herkes için iyi olacağını düşünüyorum”

Öğrencilerden Yağız Güzelkan, heyecanlı olduğunu belirterek, “Bütün sene çalıştık. Güzel geçeceğini düşünüyorum. Sınav zorlayacak, bundan öncesinde LGS oldu. ÖSYM'nin nasıl soracağını gördük az çok. Zorlu bir sınav olacak ama ben bu sene başaracağımı düşünüyorum. Benim 2. senem. Çok çalıştık ve çok emek verdim. Bu senenin herkes için iyi olacağını düşünüyorum. Benim hedefim gemi mühendisi olmak. Geçen sene olmadı, bu sene deniyorum. İnşallah bu sene hedefime ulaşacağım” dedi.

Öğrencilerden Necati Duman ise sınav öncesinde görüşlerini şöyle paylaştı:

“Şu an rahatım. İnşallah güzel geçecek, çalıştık. Ben mezunum 2 sene boyunca çalıştım. Ben sınavı kazanıp İstanbul'a gitmek istiyorum. Orada ev ya da yurda geçip ailemden ayrı yaşamayı öğreneceğim. Deneyim kazanacağım.”

Veliler de heyecanlı

Sınav heyecanını okul bahçesinde çocuklarını bekleyen veliler de yaşadı. Velilerden Serenat Oğuzhan ise “Oğlum duymasın; ama ben ondan daha heyecanlıyım. Hiç uyumadım desem yeridir. Hayatlarını belirleyecek bir sınav, maalesef ki öyle. Gelecekte yaşayacağı şeylerin büyük çoğunluğu bu sınava bağlı. Çocukların emeğinin karşılığını almasını dilerim. Çünkü ben kendi oğlum adına çok çalıştığını söyleyebilirim” diye konuştu.

Öte yandan sınavın başlamasına kısa bir süre kala bazı öğrenciler koşa koşa sınav salonuna giderken, bir öğrenci sınav saatini kaçırması sebebiyle sınav salonuna alınmadı.