İzmir'de yolcu minibüslerine şok denetleme

İzmir'de sivil trafik polisleri tarafından yolcu minibüslerine yönelik yapılan denetimlerde, kurallara uymayan 28 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler tarafından, yolcu minibüsleri üzerinde şok denetim yapıldı. Bir çok noktada gerçekleşen uygulamalarda, 111 adet minibüs ve şoförü kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen toplam 28 yolcu minibüsü şoförün cezai işlem uygulandı.

2 sürücü alkollü yakalandı

Öte yandan yapılan denetimlerde, Karşıyaka ve Buca ilçesinde 1'i yolcu minibüsü, diğeri araç sürücüsü olduğu tespit edilen 1.21 ve 1.51 promil alkollü sürücü belirlendi. İki sürücünün sürücü belgelerine geçici olarak el konuldu. Ayrıca mahkeme tarafından sürücü belgesine kısıtlama getirildiği anlaşan bir şoförün sürücü belgesine de geçici olarak el konuldu.