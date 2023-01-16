İzmir'de yoldan çıkan traktör devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Ödemiş ilçesi Sekiköy Mahallesi'nde meydana geldi. Tuncay K., (51) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde traktörde yolcu konumunda bulunan Şengül Çelik'in (51) durumu ağır olduğu tespit edildi. Ambulans ile Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Şengül Çelik'in Kayaköy Mahalle Muhtarı Ahmet Çelik'in eşi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.