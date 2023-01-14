İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de yolun karşısına geçerken taksinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde taksi çarpan bir kadın yaşamını yitirdi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde taksi çarpan bir kadın yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde meydana gelen olayda, Fatma Betül Aftat isimli kadın, iddialara göre Yalı Bulvarında yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada M.İ. idaresindeki 35 T 7901 plakalı taksinin çarpması sonucu yere yığıldı.


Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Fatma Betül Aftat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Polis ekipleri, sürücüyü gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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