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İzmir'de YPG/PKK operasyonunda 3 kişi tutuklandı

İzmir’de, terör örgütü YPG/PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına aşınan 12 kişiden 3’ü mahkemece tutuklandı.

İzmir'de, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına aşınan 12 kişiden 3'ü mahkemece tutuklandı.



İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince YPG/PKK ile irtibatlı oldukları belirlenen kişilere yönelik düzenlenene operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetleri işlemleri tamamlanan zanlılar savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemece Halep şehri yakınlarındaki Şeyh Maksut'taki kamplarda bulunduğu ve kısa süre önce İzmir'e geldiği tespit edilen Ş.R. ile sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan şüphelilerden R.B. ve G.Ö. tutuklandı. Diğer ise 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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