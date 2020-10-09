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İzmir'de yurt dışına geçmeye çalışan tekneye baskın: Çok sayıda kişi yakalandı

İzmir’in Urla ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan kişileri taşıyan tekneye yönelik baskında çok sayıda kişi yakalandı.

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan kişileri taşıyan tekneye yönelik baskında çok sayıda kişi yakalandı. Operasyon kapsamında, organizatör olduğu iddia edilen 2 kişi ise ekiplerce gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Seferihisar ilçesindeki Sığacık Limanı'ndan gece saatlerinde hareket eden bir tekne, Urla Uzunkuyu Kokar mevkisi kıyılarından çok sayıda kişiyi alarak denize açıldı.


Tekneyi takibe alan İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, harekete geçerek tekneyi Urla açıklarında durdurdu. Bu sırada teknenin kaptanı denize atladı. Ekipler, kaptan için hemen bir kurtarma çalışması başlatırken, teknede bulunan 100'ün üzerinde kişinin uyruk ve kimlik tespiti için çalışmaların devam ettiği belirtildi.


Öte yandan, geçişi organize ettikleri iddialarıyla iki kişi de gözaltına alındı.

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