İzmir'de yurt ve dayanışma kampanyası için başvurular başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, barınma sorunuyla karşı karşıya kalan üniversite öğrencilerine yönelik çalışma başlattı. Başkan Soyer, öğrencilerin durumlarını yakından takip ettiklerini belirterek kampanyanın ilk işaretini vermişti. Kısa sürede hazırlıklarını tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi birimleri, https://www.izmir.bel.tr/tr/Dayanisma adresinden talepte bulunan öğrenciler ve destek vermek isteyenlerin başvurularını almaya başladı.

Sosyal medyadan gençlere seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kıymetli gençler, hizmete aldığımız iki yurdumuzun ardından Örnekköy'deki misafirhanemizi de kız öğrencilerimizin kullanımına ayırdık. Hiç canınızı sıkmayın. Bu sorunu birlikte çözeceğiz” dedi.