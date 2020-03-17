İzmir'de zabıtadan korona virüsü fırsatçılarına denetim

İzmir'de korona virüsü salgını sebebiyle hijyenik ürünler satan işletmelere fahiş fiyat denetimi yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi korona virüsü salgınından dolayı hijyen malzemelerinin fahiş fiyatla satılmasını önlemek için denetimlerini arttırdı. Yurttaşların şikayetlerini değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ateş ölçer, kolonya, dezenfektan, maske, el sabunu ve genel temizlik maddeleri satan market, eczane ve tıbbi ürün mağazalarını denetledi. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Denetim Müdürlüğü görevlilerinin de bulunduğu denetimlerin 30 ilçede aralıksız süreceği belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü Zabıta Komiseri Reşit Turan, yurttaşların mağduriyetini önlemek için hijyen ürünleri ve tıbbi malzemelerin dışında gıda ürünlerinde de haksız fiyat artışı yapan işletmeleri incelemeye aldıklarını söyledi. Turan satış fiyatının üzerinde bir fiyatla ürün satanlarla ilgili cezai işlem yapılmak üzere Ticaret Bakanlığına bildirimde bulunduklarını aktardı.

Şikayet sayısı yüzde 100 arttı

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü verilerine göre hijyen ürünleri ve tıbbi malzemelerde fiyat artışıyla ilgili şikayetler son iki hafta içinde yüzde yüz arttı. Yurttaşlar haksız fiyat artışıyla ilgili şikayetlerini Ticaret Bakanlığının mobil uygulaması (HFA-Bildirimi) veya T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden bildirebiliyor.

Satış fiyatının üzerinde bir fiyatla ürün satan işletmelere 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında para cezası uygulanıyor.