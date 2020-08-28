İzmir'de Zafer Bayramında toplu ulaşım 1 kuruş

Kararın, büyükşehir tarihinde ilk kez alındığı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin ağustos ayı oturumunda oy birliğiyle alınan karar uyarınca, kentte ilk kez 30 Ağustos Zafer Bayramında toplu ulaşım araçlarına biniş ücreti 1 kuruş olacak. Daha önce dini bayramlarda ve Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 29 Ekim'lerde toplu ulaşımın indirimli ya da ücretsiz yapıldığı ifade edilirken, ESHOT ve İZULAŞ'ta tüm hatlarda normal sefer tarifeleri devam edecek.

Bayramın pazar gününe denk gelmesi nedeniyle oluşabilecek yoğunluğa karşı önlem alınacak ve yedek araçlar hazır tutulacak. Metroda ve Konak Tramvayı'nda gün boyu 7.5 dakikada bir sefer yapılacak. Karşıyaka Tramvayı'nda ise seferler 10 dakikada bir olacak. İZDENİZ'de iç körfez seferlerinde pazar tarifesi uygulanacak. Bunun yanı sıra hafta sonuna özel Urla, Mordoğan ve Foça seferleri, ücretli olarak devam edecek.