İzmir'de zehir operasyonlarında yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11-17 Haziran tarihleri arasında il genelinde 61 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda, 2 kilo 419 gram esrar, 891 gram metamfetamin, 104 kök kenevir bitkisi, 203 ecstasy, 3 bin 217 adet sentetik ecza, çeşitli tür ve maddelerde içime hazır uyuşturucu madde ile 12 hassas terazi, 13 tabanca, 6 tüfek, 262 adet fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 109 bin 395 lira nakit para ele geçirildi.

Operasyonlarda olaylarla ilgili 130 şüpheli şahsa işlem yapıldığı öğrenilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 76 kişi tutuklandı.