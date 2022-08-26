İzmir'de zehir tacirinin adresine dron destekli operasyon

İzmir'in Kiraz ilçesinde, polis ekipleri tarafından zehir tacirinin adresine dron destekli operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 54 kök Hint keneviri ve 10 kilogram esrar ele geçirildi.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından yapılan çalışmalar sırasında Kiraz ilçesinde, kırsal alanda bulunan M.C. adlı şahsa ait bir evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, önceden belirlediği adrese dron destekli operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda zehir tacirinin tarlasında 54 kök Hint keneviri ve ikametinde 10 kilogram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen Hint kenevirleri imha edilmek üzere ekipler tarafından tek tek söküldü. Adrese gerçekleştirilen operasyon ise havadan dron ile görüntülendi.

Öte yandan, tarlasında Hint keneviri yetiştiren ve adresinde 10 kilogram esrar ele geçirilen M.C. adlı şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.