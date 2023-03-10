İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de zehir tacirlerine bir operasyon daha

İzmir’in Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İzmir'in Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.



Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ve Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde, M.S. adlı bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Şüpheliyi takibe alan ekipler, Ödemiş ve , Bayındır Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 500 adet extacy hap, 279 adet sentetik ecza, 113 gram esrar ve 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan M.S., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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