İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de zehir tacirlerine darbe: 10 kişi tutuklandı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı, baskında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı, baskında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik ortak çalışma başlattı. Yaklaşık olarak 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyonun düğmesine basıldı. İlçede belirlenen 10 adrese eş zamanlı düzenlenen şafak baskınında 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 500 gram metamfetamin, 2 kilo esrar, 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.


Gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye sevk edilen 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.