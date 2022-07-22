İzmir'de zehir tacirlerine darbe: 17 tutuklama

İzmir'de son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili gözaltına alınan 51 kişiden 17'si tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada çok sayıda operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, adreslerde yapılan aramalarda, 51 kök Hint keneviri, 1 kilo 419 gram esrar, 2 kilo 274 gram metamfetamin, 878 gram kokain, 22 gram bonzai, 9 gram eroin, 23 bin 476 sentetik hap, 265 ecstasy hap, 6 hassas terazi, 1 ruhsatsız tüfek, 6 ruhsatsız tabanca, 96 mermi ve fişek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 748 bin 30 TL, 3 bin 460 dolar ve 175 Euro ele geçirildi.

Operasyonlarda, olaylarla ilgili gözaltına alınan 51 şüpheliden 17'si tutuklandı, 22'si adli kontrolle olmak üzere 34 kişi serbest bırakıldı.