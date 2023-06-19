İzmir'de zehir tacirlerine darbe: 2 kişi tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, polis ekiplerince bir adrese yönelik düzenlenen operasyonda; 2,5 kilo esrar, yaklaşık 9 bin adet ecstasy ve çeşitli türlerde satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 2 zehir taciri ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı ilçesinde bulunan bir adrese yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda; 2 kilo 517 gram esrar, 8 bin 997 adet ecstasy ve çeşitli tür ve miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde ile 2 adet hassas terazinin yanı sıra, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 16 bin 45 TL ve 400 dolar para ele geçirildi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan B.A. ve Ö.F., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.