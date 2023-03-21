İzmir'de zehir tacirlerine darbe: 42 tutuklama

İzmir'de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında 98 şüpheliye adli işlem yapılırken, 42 şüpheli tutuklandı. Öte yandan, yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, 12-18 Mart tarihleri arasında 69 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda, 45 kilo 845 gram esrar-skank, 2 kilo 821 gram metamfetamin, 99 bin 452 adet sentetik ecza, satışa hazır hale getirilmiş bir miktar çeşitli uyuşturucu, 12 adet hassas terazi, 12 adet tabanca, 2 adet tüfek, 113 adet tabanca ile tüfek fişeği ve suçlardan elde edilen 27 bin 975 TL ele geçirildi.

Öte yandan, yapılan operasyonlarda 98 şüpheliye adli işlem yapılırken, 42 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.