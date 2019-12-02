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İzmir'de zehir tacirlerine şok baskın: 3 tutuklama

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı belirlenen şahısların adreslerine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı belirlenen şahısların adreslerine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre Ödemiş ilçesinde, 3 ayrı adreste uyuşturucu bulundurma, ticaretini yapma ve kullanma istihbaratını edinen Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyonda, 705 gram esrar maddesi ele geçirilirken E.D., G.E. ve A.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından daha sonra adliyeye sevk edildi. 3 şahıs, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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