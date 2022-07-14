İzmir'de zeytinlik yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alan yangın esnasında, alevlerin sıçradığı saman yüklü bir tır alev alarak yandı.

Yangın saat 22.00 sıralarında Bayındır - Tire yolunda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangın sebebiyle bölgeye ekipler sevk edildi. Büyüyen yangın rüzgarın da etkisi ile yolun karşı tarafına sıçrayarak yayıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin anında müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. Trafik akışı Yusuflu Köyü - Ilıca yolu tarafından verildi.

Yangında alevlerin kontrol altına alındığı öğrenilirken bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.