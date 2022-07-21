İzmir'de zeytinyağı hırsızları suçüstü yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bidon içerisindeki zeytinyağını çalarken suçüstü yakalanan 2 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan incelemede şüphelilerden birinin hırsızlık suçundan aranması olduğu ortaya çıktı.

Olay 20 Temmuz günü ilçeye bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişinin çuvallar içerisinde bir şeyler taşıdığını gören vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. Bu esnada devriye görevi yapan Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri takibe aldı. Adres önünden aldıkları çuvalları, otomobile taşıyan 2 şüpheli, çuvalları araca taşıdıkları esnada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede ise çuvalların içerisinde, zeytinyağı dolu olan bidonlar olduğu belirlendi.

Yapılan kimlik incelemesinde şahısların, B.B. ve İ.A. oldukları ortaya çıkarken, B.B.'nin daha önce gerçekleştirdiği hırsızlık olaylarından aranması olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.